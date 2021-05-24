Я задоволений грою і діями молодих футболістів – Андрій Шевченко

Збірна України лише на 91-й хвилині уникнула поразки в матчі з Бахрейном.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував контрольний матч з Бахрейном (1:1), передає Укрінформ.

«Для нас було важливо отримати інформацію, в якому стані перебувають зараз гравці, адже тиждень тому деякі з них відставали. Подивимося статистику, скільки вони пробігли, подивимося, як вони відновлюються. Я розглядаю цю гру як підготовку до Євро. Команда була під навантаженнями, ми не готувалися безпосередньо до цього матчу, ми готуємося до фінального турніру чемпіонату Європи.

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В цілому я задоволений грою, задоволений діями молодих футболістів, вони сприймають наші вимоги. Тижневий цикл тренувань був дуже продуктивним, в футболі дуже важлива саме підготовка.

Яремчук приїде на збір і пройде обстеження. Подивимося на його результати. Лікар з ним розмовляв, наскільки відомо, травма незначна.

Довбик? Коли нападник виходить, він повинен забивати. Артем мав моменти, але не реалізував їх. У той же час він добре рухався, взяв участь в гольовий комбінації. Йому треба прогресувати. Зараз говорити, що Довбик вже готовий грати за збірну, ще не можна, але у нього є якості, які дозволяють йому скласти конкуренцію іншим форвардам», - сказав Шевченко.

Наступний товариський матч в рамках підготовки до Євро-2020 команда Шевченка проведе проти Північної Ірландії. Спаринг відбудеться 3 червня в Дніпрі. 7 червня Україна зустрінеться з Кіпром в Харкові.