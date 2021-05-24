«Лілль» став чемпіоном Франції в сезоні 2020/21

«ПСЖ» став другим в Лізі 1.

«Лілль» на чужому полі виграв у «Анже» 2:1 в 38-му турі французьської Ліги 1 і виграв національний чемпіонат, повідомляє Укрінформ.

За «Лілль» забивали Девід і Їлмаз на 10-й і 46-й хвилинах відповідно. «Анже» відповів голом Фулгініі.

«ПСЖ» в своєму матчі виграв «Брест» 2:0, але наздогнати «Лілль» не зміг.

Для «Лілля» нинішнє чемпіонство є першим трофеєм за десять останніх років.

Нагадаємо, за останні десять років «ПСЖ» 7 разів тріумфував у Лізі 1.

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