«Лілль» став чемпіоном Франції в сезоні 2020/21
Укрінформ
«ПСЖ» став другим в Лізі 1.
«Лілль» на чужому полі виграв у «Анже» 2:1 в 38-му турі французьської Ліги 1 і виграв національний чемпіонат, повідомляє Укрінформ.
За «Лілль» забивали Девід і Їлмаз на 10-й і 46-й хвилинах відповідно. «Анже» відповів голом Фулгініі.
«ПСЖ» в своєму матчі виграв «Брест» 2:0, але наздогнати «Лілль» не зміг.
Для «Лілля» нинішнє чемпіонство є першим трофеєм за десять останніх років.
Нагадаємо, за останні десять років «ПСЖ» 7 разів тріумфував у Лізі 1.
Фото: Getty Images