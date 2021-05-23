«Вашингтон» поступився у Філадельфії, Лень вперше зіграв в плей-офф НБА

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) тривають поєдинки турніру плей-офф.

«Вашингтон Візардс» українського центрового Олексія Леня в першому матчі серії програв на виїзді лідеру Східної конференції «Філадельфії Сіксерс» - 118:125 (28:27, 34:34, 31:38, 25:26), передає Укрінформ.

Лень, який сьогодні дебютував в плей-офф НБА, за 16 хвилин на паркеті набрав 12 очок і зробив 3 підбирання.

Другу гру серії до 4-х перемог «Вашингтон» проведе також у Філадельфії 27 травня.

Фото: Gatty Images.