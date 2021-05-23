У Києві відбувся гімнастичний турнір Ukraine International Cup-2021

Організатор турніру – олімпійська чемпіонка Стела Захарова.

У Києві завершився XIX Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики Ukraine International Cup-2021, повідомляє Укрінформ.

У київському Палаці спорту змагалися національні збірні 19 країн. Традиційно найбільшу колекцію нагород у всіх вікових категоріях зібрали гімнасти України.

Ukraine International Cup-2021 – це єдиний національний Кубок зі спортивної гімнастики, який представляє Україну на міжнародному рівні. На сьогодні турнір має міжнародну кваліфікацію, яка зараховується учасникам до загального балу Кубків Європи та світу.

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Як повідомляв Укрінформ, організатором турніру є олімпійська чемпіонка, заслужений майстер спорту Стела Захарова.