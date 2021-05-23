У Києві відбувся гімнастичний турнір Ukraine International Cup-2021
Укрінформ
Організатор турніру – олімпійська чемпіонка Стела Захарова.
У Києві завершився XIX Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики Ukraine International Cup-2021, повідомляє Укрінформ.
У київському Палаці спорту змагалися національні збірні 19 країн. Традиційно найбільшу колекцію нагород у всіх вікових категоріях зібрали гімнасти України.
Ukraine International Cup-2021 – це єдиний національний Кубок зі спортивної гімнастики, який представляє Україну на міжнародному рівні. На сьогодні турнір має міжнародну кваліфікацію, яка зараховується учасникам до загального балу Кубків Європи та світу.
Як повідомляв Укрінформ, організатором турніру є олімпійська чемпіонка, заслужений майстер спорту Стела Захарова.