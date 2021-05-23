Андрій Шевченко оголосив стартовий склад збірної України на матч з футболістами Бахрейну

Тренерський штаб збірної України з футболу визначив стартовий склад «синьо-жовті» на товариський матч з командою Бахрейну.

Матч відбудеться сьогодні в Харкові на ОСК «Металіст», початок о 21.00, передає Укрінформ.

Стартовий склад збірної України: Анатолій Трубін, Олександр Тимчик, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Тарас Степаненко, Євген Макаренко, Микола Шапаренко, Марлос, Олександр Зубков, Артем Бєсєдін.

Запасні: Георгій Бущан, Олександр Сирота, Георгій Судаков, Сергій Сидорчук, Богдан Лєднєв, Артем Бондаренко, Андрій Пятов, Ілля Забарний, Артем Довбик, Віктор Циганков, Денис Попов, Олександр Караваєв.

В ході підготовки до чемпіонату Європи, який стартує 11 червня, «синьо-жовті» також проведуть контрольні поєдинки з командами Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

Фото: УАФ.