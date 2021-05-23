«Бруклін», «Даллас», «Мілуокі» і «Портленд» добилися перемог на старті плей-офф НБА
Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися перші поєдинки турніру плей-офф.
У Східній конференції «Бруклін Нетс» обіграв «Бостон Селтікс» - 104:93 (16:21 31:32, 31:20, 26:20), а «Мілуокі Бакс» в овертаймі взяв гору над «Маямі Хіт» - 109 :107 (22:24 31:26, 27:28, 19:21, 10:8), передає Укрінформ.
Стартові матчі плей-офф в Західній конференції завершилися поразками господарів:
«Денвер Наггетс» - «Портленд Трейл Блейзерс» - 109:123 (30:35, 31:23, 25:38, 23:27)
«Лос-Анджелес Кліпперс» - «Даллас Маверікс» - 103:113 (30:33, 25:27, 25:26, 23:27).
Фото: Getty Images.