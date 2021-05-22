Шевченко: у нас є недоліки, особливо в реалізації гольових моментів

У «синьо-жовтих» залишається три матчі, щоб виправити помилки.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко для ютуб-каналу УАФ розповів про стан національної команди під час останнього збору перед Євро-2020, повідомляє Укрінформ. За його словами, гравцям необхідно переключитися і забути про низку невдалих результатів під час відбору на ЧС-2022.

«У нас є недоліки, особливо в реалізації гольових моментів. В іншому, незважаючи на результат, ми навесні провели дуже хороші три матчі. Якби реалізували всі моменти - це були б хороші три гри», - сказав Андрій Шевченко.

«Розслаблятися не можна в таких матчах, але були допущені індивідуальні помилки в реалізації. Ми прибираємо ці матчі в сторону, головне зараз - підійти в гарній формі, як моральної, так і фізичної, і добре провести три найближчі гри. Потрібно показати хороший рівень і інтенсивність, після чого поїхати на чемпіонат Європи. У нас є завдання, які ми повинні виконати. Ми повинні вийти з групи - це перше завдання для нас», - додав головний тренер збірної України.

Україна зіграє з Бахрейном 23 травня в Харкові. 3 і 7 червня команда Шевченка проведе спаринги з Північною Ірландією і Кіпром.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2020 Україна в рамках групи С зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі команди Андрія Шевченка пройдуть в Амстердамі і Бухаресті в присутності глядачів.

Фото: dynamo.kiev.ua