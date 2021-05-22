Левандовскі побив рекорд Мюллера по голам в Бундеслізі за сезон

Нападник «Баварії» забив 41 гол в чемпіонаті Німеччини.

Нападник «Баварії» Роберт Левандовскі побив рекорд Герда Мюллера за кількістю голів в Бундеслізі за один сезон, повідомляє Укрінформ.

Польський нападник розписався в воротах «Аугсбурга» (5:2) в матчі 34-го туру Бундесліги. Цей гол став для поляка 41-м у сезоні.

Таким чином, Левандовскі перевершив досягнення легендарного Герда Мюллера, який забив 40 голів в чемпіонаті Німеччини в сезоні 1971/72. Поляку знадобилося 29 ігор для 41 взяття воріт.

Нагадаємо, «Баварія» стала чемпіоном Німеччини сезону 2020/21. Мюнхенці стали найсильнішою командою країни дев'ятий рік поспіль.

Фото: Reuters