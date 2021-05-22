Левандовскі побив рекорд Мюллера по голам в Бундеслізі за сезон
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Укрінформ
Нападник «Баварії» забив 41 гол в чемпіонаті Німеччини.
Нападник «Баварії» Роберт Левандовскі побив рекорд Герда Мюллера за кількістю голів в Бундеслізі за один сезон, повідомляє Укрінформ.
Польський нападник розписався в воротах «Аугсбурга» (5:2) в матчі 34-го туру Бундесліги. Цей гол став для поляка 41-м у сезоні.
Таким чином, Левандовскі перевершив досягнення легендарного Герда Мюллера, який забив 40 голів в чемпіонаті Німеччини в сезоні 1971/72. Поляку знадобилося 29 ігор для 41 взяття воріт.
Нагадаємо, «Баварія» стала чемпіоном Німеччини сезону 2020/21. Мюнхенці стали найсильнішою командою країни дев'ятий рік поспіль.
Фото: Reuters