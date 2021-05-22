«Кривбас» вийшов у Першу лігу

Раніше з Другої ліги підвищився у класі харківський «Метал».

Криворізький «Кривбас», який виступає в групі Б Другої ліги, достроково оформив вихід у Першу лігу, передає Укрінформ.

Головний конкурент криворіжців, запорізький «Металург», програв харківському «Металу» (1:2). Відрив «Кривбасу» від «Металурга» збільшився до семи очок за два тури до фінішу і криворіжці стали недосяжними для суперників.

Раніше в Першу лігу підвищився харківський «Метал», який достроково виграв групу Б.

У групі А Другої ліги ще триває боротьба за підвищення в класі. Два перших місця за три тури до закінчення чемпіонату посідають «Ужгород» і «Поділля» (Хмельницький).

Фото: fckryvbas.com