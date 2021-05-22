Романчук виграв «золото» чемпіонату Європи з плавання на 800-метрівці

Український плавець Михайло Романчук став дворазовим переможцем XXXV чемпіонату Європи з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина), де триває турнір з плавання.

У фінальному запливі на дистанції 800 метрів вільним стилем Романчук посів перше місце із результатом 7 хвилин 42,61 секунди, повідомляє Укрінформ. «Срібло» і «бронзу» взяли італійці - олімпійський чемпіон Грегоріо Палтріньері (7.43,62) і Габріель Детті (7.46,10). Сергій Фролов, який також брав участь у фіналі, фінішував восьмим (7.56,12). Читайте також: Говоров виграв «срібло» чемпіонату Європи з плавання на 50-метрівці баттерфляєм Як повідомлялося, Романчук у Будапешті також виграв європейське «золото» на 1500-метрівці вільним стилем. Фото: Федерація плавання України.