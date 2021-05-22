Бихов і Говоров вийшли до півфіналу чемпіонату Європи з плавання на 50-метрівці кролем

На чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина) триває турнір з плавання.

За підсумками попередніх запливів чоловіків на 50 метрів вільним стилем до півфіналу змагань вийшли українці Владислав Бихов і Андрій Говоров, передає Укрінформ. Бихов показав 9-й загальний час (22,05 секунди), Говоров - 14-й (22,19). Сергій Шевцов (22,64) та Ілля Лінник (22,67) посіли в кваліфікації 31-е і 33-е місця відповідно серед 69-ти учасників. Кращий результат - у голландця Тома Де Бура (21,76). Читайте також: Говоров виграв «срібло» чемпіонату Європи з плавання на 50-метрівці баттерфляєм Півфінали в цій дисципліні відбудуться в сьогоднішній вечірній програмі, фінал пройде 23 травня. Фото: Getty Images.