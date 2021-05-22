«Мемфіс» обіграв «Голден Стейт» і став останнім учасником плей-офф НБА
Відео
Укрінформ
В північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) визначилися всі учасники турніру плей-офф.
Володарем останньої путівки в раунд на вибування став «Мемфіс Гріззліз», який в овертаймі здобув перемогу над «Голден Стейт Ворріорс» - 117:112 (30:29, 32:20, 16:24, 21:26 18:13) і вийшов в плей-офф з восьмого посіву Західної конференції, передає Укрінформ.
Перший раунд серії плей-офф НБА стартує в ніч на 23 травня.
Східна конфереція:
«Філадельфія Сіксерс» - «Вашингтон Візардс»
«Бруклін Нетс» - «Бостон Селтікс»
«Мілуокі Бакс» - «Маямі Хіт»
«Нью-Йорк Нікс» - «Атланта Хокс».
Західна конференція:
«Юта Джаз» - «Мемфіс Гріззліз»
«Фінікс Санс» - «Лос-Анджелес Лейкерс»
«Денвер Наггетс» - «Портленд Трейл Блейзерс»
«Лос-Анджелес Кліпперс» - «Даллас Маверікс».
Фото: Getty Images.