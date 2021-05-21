«Чорноморець» розгромив «Кристал» і повернувся на друге місце у Першій лізі

У чемпіонаті України з футболу серед команд Першої ліги завершилися поєдинки 27-го туру.

В останній зустрічі туру одеський «Чорноморець» на своєму полі завдав поразки херсонському «Кристалу» - 4:0 і повернувся на другу позицію у турнірній таблиці першості, передає Укрінформ.

Результати інших матчів туру:

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) - «Металіст-1925» (Харків) - 0:3

«Кремінь» (Кременчук Полтавської області) - «Агробізнес» (Волочиськ Хмельницької області) - 0:1

ФК «Миколаїв» (Миколаїв) - «ВПК Агро» (Шевченківка Днепропетровської області) - 1:0

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні Полтавської області) - «Авангард» (Краматорськ Донецької області) - 0:2

«Оболонь» (Київ) - «Волинь» (Луцьк) - 2:1

«Нива» (Тернопіль) - «Полісся» - (Житомир) - 2:0.

Турнірне становище лідерів: «Верес» - 59 очок (після 26-ти ігор), «Чорноморець» - 55 (27), «Металіст-1925» - 53 (27), «Агробізнес» - 51 (27).