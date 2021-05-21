Павелко: найближчим часом буде презентація нової форми збірної на Євро-2020

З Бахрейном Україна зіграє в старій білій формі.

Президент УАФ Андрій Павелко в програмі «Денисов Time» сказав, що найближчим часом відбудеться презентація нової форми збірної України, в якій команда Андрія Шевченка буде грати на Євро-2020, повідомляє Укрінформ.

«Екіпірування? Буде нова форма. Можу сказати, що з Бахрейном ми граємо в старій, але в білій формі, в якій грали в Дніпрі з Нігерією», - сказав Андрій Павелко.

«Найближчим часом буде презентація нової форми, в якій команда зіграє на Євро-2020. Ми погодили її з УЄФА і нашим технічним партнером. Є кілька фішок, буде цікава форма, яка матиме хорошу енергетику і ідентичність», - додав президент УАФ.

Товариський матч з Бахрейном відбудеться в неділю, 23 травня, в Харкові. Початок гри - 21:00.

Нагадаємо, до старту Євро-2020 Україна також проведе спаринги з Північною Ірландією (3 червня) і Кіпром (6 червня). Перший матч відбудеться в Дніпра, другий - в Харкові.

Фото: facebook.com