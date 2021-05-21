КДК УАФ відсторонив Гельзіна від футболу на п'ять років

Ще п'ять років президент «Олімпіка» отримав умовно.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу прийняв рішення у справі президента «Олімпіка» Владислава Гельзіна, повідомляє Укрінформ.

КДК УАФ заборонив Гельзіну здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, строком на п'ять років. Ще п'ять років президент «Олімпіка» отримав умовно з випробувальним терміном на два роки.

Також Гельзін повинен виплатити штраф у розмірі 250 тисяч гривень. Рішення КДК УАФ може бути оскаржене в Апеляційному комітеті УАФ.

Президент «Олімпіка» був покараний за поведінку, яка шкодить репутації футболу. Справа проти Гельзіна було відкрито після матчу «Олімпіка» з «Шахтарем» (0:1). Після тієї гри функціонер в грубій формі розкритикував діяльність глави комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, а також двічі намагався увірватися в суддівську кімнату арбітра Юрія Іванова.

Нагадаємо, «Олімпік» завершив сезон 2020/21 на 13-му місці чемпіонату України.

Фото: olimpik.com.ua