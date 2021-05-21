Тейлор або Рамірес - хто стане абсолютним чемпіоном світу?

В ніч з суботи на неділю в Лас-Вегасі визначиться король першої напівсередньої ваги.

Цього вікенду в Лас-Вегасі відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг). Джош Тейлор, чемпіон WBC і WBO, зустрінеться з Хосе Раміресом, який володіє поясами WBA Super, IBF і The Ring. Згідно з оцінками аналітиків Parimatch у Тейлора 68% на перемогу, а у Раміреса - 32%.

До речі, суперником Джоша Тейлора цілком міг стати українець Віктор Постол, але в минулому поєдинку він поступився Хосе Раміресу рішенням суддів. Постол три роки тому вже зустрічався з Тейлором і також програв за очками. Зараз Віктор прогнозує перемогу Тейлора, який, на його думку, має більш різноманітну техніку і сильніший в багатьох аспектах. Тоді як Рамірес переважно йде напролом, розраховуючи на один влучний удар.

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Цілком ймовірно, що переможець цього поєдинку потім зустрінеться з Теофімо Лопесом, який недавно відібрав всі титули у Василя Ломаченка. Лопес вже заявив про те, що хоче піднятися з легкої ваги, щоб стати абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях.

Що ж стосується безпосередньо бою Тейлора і Раміреса, багато хто чекає, що він триватиме як мінімум до пізніх раундів. Джош краще і швидше рухається, а Хосе досить непогано тримає удар. Та й ризикувати особливо Тейлор не стане, б'є Рамірес дійсно потужно.

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Тут варто очікувати або перемоги за очками Тейлора, або дострокової перемоги Раміреса. Але якщо Хосе ще потрібно зловити Джоша, то Тейлору поспішати нікуди, він буде поступово вивчати опонента і набирати очки. А якщо Рамірес втомиться, то до фінального гонга справа може і не дійти.