Чемпіонат світу з хокею стартує в Латвії

У столиці Латвії Ризі в п'ятницю, 21 травня, починається 84-й чемпіонат світу з хокею.

Нагороди світової першості розіграють 16 національних збірних, передає Укрінформ.

На попередньому етапі команди розподілені на дві групи:

А - ОКР (Росія виступить на турнірі під назвою і прапором Олімпійського комітету), Швеція, Чехія, Швейцарія, Словаччина, Данія, Велика Британія, Білорусь;

В - Канада, Фінляндія, США, Німеччина, Латвія, Норвегія, Італія, Казахстан.

До чвертьфіналу вийдуть по дві кращі збірні кожної групи.

Фінал відбудеться 6 червня.

Чинним чемпіоном світу є команда Фінляндії, яка завоювала титул в 2019 році у Словаччині.