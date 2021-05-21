НХЛ: «Тампа-Бей» програла в овертаймі «Флориді» в матчі плей-офф Кубка Стенлі
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Укрінформ
У північноамериканської Національної хокейної лізі (НХЛ) відбулися чергові поєдинки плей-офф першого раунду Кубка Стенлі.
Третій матч в серії «Тампа-Бей Лайтнінг» - «Флорида Пантерс» завершився в овертаймі поразкою господарів - 5:6 (0:2, 5:1, 0:2, 0:1); рахунок в серії - 2:1, передає Укрінформ.
Результати інших поєдинків ігрового дня:
«Нью-Йорк Айлендерс» - «Піттсбург Пінгвінз» - 4:5 (0:1, 1:2, 3:2); рахунок в серії - 1:2
«Торонто Мейпл Ліфс» - «Монреаль Канадієнс» - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1); рахунок в серії - 0:1
«Міннесота Уайлд» - «Вегас Голден Найтс» - 2:5 (2:0, 0:3, 0:2); рахунок в серії - 1:2.
Фото: nhl.com