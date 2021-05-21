«Вашингтон» Леня розгромив «Індіану» і вийшов у плей-офф НБА

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) визначився останній учасник турніру плей-офф Східної конференції.

«Вашингтон Візардс» здобув впевнену перемогу над «Індіаною Пейсерс» - 142:115 (30:29, 36:23, 48:31, 28:32) і вийшов в плей-офф з восьмого посіву на Сході НБА, передає Укрінформ.

Український центровий «Вашингтона» Олексій Лень за 13 хвилин на паркеті набрав 4 очки, зробив 7 підбирань і 2 результативні передачі.

Останню путівку в плей-офф НБА від Західної конференції розіграють «Голден Стейт» і «Мемфіс». Гра відбудеться в ніч на 22 травня.

Фото: Getty Images.