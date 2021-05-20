Говоров вийшов у фінал чемпіонату Європи з плавання на 50-метрівці батерфляєм

На чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина) триває турнір з плавання.

За підсумками півфінальних запливів чоловіків на 50 метрів батерфляєм у фінал змагань вийшов рекордсмен світу на цій дистанції українець Андрій Говоров, передає Укрінформ. В 1/2 фіналу Говоров показав перший загальний час (22,97 секунди). Владислав Бихов (23,57) фінішував 15-м, не потрапивши у фінал. Читайте також: Романчук виграв «золото» чемпіонату Європи з плавання на 1500-метрівці Вирішальний заплив в цій дисципліні відбудеться 21 травня. Фото len.eu.