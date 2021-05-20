Говоров вийшов у фінал чемпіонату Європи з плавання на 50-метрівці батерфляєм
Укрінформ
На чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина) триває турнір з плавання.
За підсумками півфінальних запливів чоловіків на 50 метрів батерфляєм у фінал змагань вийшов рекордсмен світу на цій дистанції українець Андрій Говоров, передає Укрінформ.
В 1/2 фіналу Говоров показав перший загальний час (22,97 секунди).
Владислав Бихов (23,57) фінішував 15-м, не потрапивши у фінал.
Вирішальний заплив в цій дисципліні відбудеться 21 травня.
Фото len.eu.