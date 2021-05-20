Говоров вийшов у фінал чемпіонату Європи з плавання на 50-метрівці батерфляєм

Говоров вийшов у фінал чемпіонату Європи з плавання на 50-метрівці батерфляєм

Укрінформ
На чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина) триває турнір з плавання.

За підсумками півфінальних запливів чоловіків на 50 метрів батерфляєм у фінал змагань вийшов рекордсмен світу на цій дистанції українець Андрій Говоров, передає Укрінформ.

В 1/2 фіналу Говоров показав перший загальний час (22,97 секунди).

Владислав Бихов (23,57) фінішував 15-м, не потрапивши у фінал.

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Вирішальний заплив в цій дисципліні відбудеться 21 травня.

Фото len.eu.

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