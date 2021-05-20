Збірна України програла французам на міжнародному турнірі з хокею в Словенії

У словенській Любляні триває міжнародний товариський турнір із хокею з шайбою.

Національна збірна України після поразок від команд Польщі (3:4 - в овертаймі), Румунії (2:3) та Австрії (3:9) у передостанньому матчі поступилася хокеїстам Франції - 2:4 (0:1, 1:0, 1:3), передає Укрінформ.

У складі «синьо-жовтих» шайби закинули Андрій Денискін (19-та хвилина) та Сергій Бабинець (48).

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Заключний поєдинок українці проведуть 21 травня проти збірної Словенії.

Фото: facebook.com.