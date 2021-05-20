Яремчук забив цього сезону за «Гент» вже 23 голи

Клуб українського нападника лідирує в міні-турнірі чемпіонату Бельгії за вихід в Лігу конференцій УЄФА.

Український форвард «Гента» Роман Яремчук забив гол у поєдинку 5-го туру плей-офф чемпіонату Бельгії проти «Стандарда» (2:0), передає Укрінформ.

Яремчук вийшов в стартовому складі «Гента» і забив другий м’яч своєї команди. Для Яремчука це 23-й гол за «Гент» в нинішньому сезоні у всіх турнірах. Також в активі українця 8 результативних передач в 42 поєдинках.

«Гент» вийшов на перше місце міні-турніру за вихід в Лігу конференцій УЄФА.

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