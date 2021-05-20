НХЛ: «Едмонтон» програв «Вінніпегу» на старті серії плей-офф Кубка Стенлі
Укрінформ
У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові поєдинки плей-офф першого раунду Кубка Стенлі.
Перший матч в серії плей-офф представників Північного дивізіону «Едмонтон Ойлерз» - «Вінніпег Джетс» завершився поразкою господарів - 1:4 (0:0, 1:1, 0:3), передає Укрінформ.
Результати інших поєдинків ігрового дня:
Східний дивізіон
«Бостон Брюїнз» - «Вашингтон Кепіталз» - 3:2 ОТ(0:0, 1:2, 1:0, 1:0)
Рахунок в серії - 2:1.
Центральний дивізіон
«Кароліна Харрікейнз» - «Нешвілл Предаторз» - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Рахунок в серії - 2:0.
Західний дивізіон
«Колорадо Евеланш» - «Сент-Луїс Блюз» - 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Рахунок в серії - 2:0.
Фото: nhl.com.