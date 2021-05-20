НБА: «Лейкерс» обіграв «Голден Стейт» і вийшов у плей-офф

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися поєдинки турніру плей-ін Західної конференції.

«Лос-Анджелес Лейкерс» здобув перемогу над «Голден Стейт Ворріорс» - 103:100 (22:28, 20:27, 35:24, 26:21) і вийшов в плей-офф з сьомого посіву на Заході НБА, передає Укрінформ.

В іншому матчі ігрового дня «Мемфіс Гріззліз» завдав поразки «Сан-Антоніо Сперс» з рахунком 100:96 (38:19, 18:30, 16:16, 28:31).

Таким чином, «Голден Стейт» і «Мемфіс» розіграють останню путівку в плей-офф НБА від Західної конференції. Гра відбудеться в ніч на 22 травня.

Фото: Getty Images.