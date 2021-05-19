«Донбас» зіграє з чемпіонами Франції, Данії та Австрії в групі хокейної ЛЧ

Чемпіон України зіграє проти «Руана», «Рунгстеда» і «Клагенфурта».

Сьогодні відбулося жеребкування групового етапу хокейної Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ. Суперників дізнався і чемпіон України - «Донбас».

Український клуб потрапив до квартету G, де зіграє проти «Рунгстеда» (Данія), «Руан Драгонс» (Франція) і «Клагенфурта» (Австрія). Всі суперники Донбасу є чемпіонами своїх країн.

У плей-офф Ліги чемпіонів вийдуть по дві кращі команди з кожної групи. Розклад матчів стане відомо пізніше.

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Нагадаємо, «Донбас» став чемпіоном України в сезоні 2020/21. У фіналі плей-офф донецька команда перемогла «Сокіл» (рахунок у серії - 4:0).

Фото: hcdonbass.com