У фіналі жіночого Кубка України з футболу виступлять харківські клуби
Укрінформ
У середу, 19 травня, відбулися півфінальні поєдинки розіграшу Кубка України-2020/2021 серед жіночих команд.
Перемоги здобули харківські клуби «Житлобуд-1» та «Житлобуд-2», передає Укрінформ.
«Житлобуд-1» обіграв «Маріуполь» - 4:1.
Голи: Кочнєва (1-а хвилина), Хаванська (7), Овдійчук (17), Вороніна (22, з пенальті) - Лашко (76, з пенальті).
«Житлобуд-2» переміг команду «Ладомир» (Володимир-Волинський) - 2:0. Обидва м'ячі забила Малахова (20, 55).
Фінал Кубка України серед жіночих команд між «Житлобудом-1» та «Житлобудом-2» пройде 5 червня на київському стадіоні імені Віктора Баннікова.
Фото: uaf.ua.