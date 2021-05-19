ФІБА назвала фаворитів олімпійської кваліфікації 3х3 у чоловіків

Міжнародна федерація баскетбольних асоціацій (ФІБА) назвала фаворитів олімпійської кваліфікації з баскетболу 3х3 серед чоловічих збірних.

У першій п`ятірці претендентів на олімпійські путівки за версією ФІБА команди США, Словенії, Латвії, Литви та Нідерландів, повідомляє пресслужба ФБУ.

Нагадаємо, чоловіча збірна України не виступатиме в олімпійській кваліфікації в австрійському Граці 26-30 травня. Наша команда перебуває в очікуванні участі в додатковій універсальній кваліфікації. Вона відбудеться 4-6 червня в угорському Дебрецені.

Чоловіча збірна України зможе виступити у Дебрецені в разі завоювання путівок на Олімпіаду принаймні двома командами, яким уже гарантована участь в додатковій універсальній кваліфікації. Це збірні Угорщини, Монголії, Словенії, Нідерландів, Латвії, Польщі.

Фото: fbu.ua.