НХЛ: «Тампа-Бей» обіграв «Флориду» у другому матчі серії плей-офф Кубка Стенлі
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Укрінформ
У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові поєдинки плей-офф першого раунду Кубка Стенлі.
Другий матч в серії плей-офф представників Центрального дивізіону «Флорида Пантерс» - «Тампа-Бей Лайтнінг» завершився поразкою господарів - 1:3 (0:2, 1:0, 0:1), передає Укрінформ.
Рахунок у серії став 2:0 на користь «Лайтнінг». Третя гра відбудеться в Тампі 21 травня.
Результати інших поєдинків ігрового дня:
Східний дивізіон
«Піттсбург Пінгвінз» - «Нью-Йорк Айлендерс» - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Рахунок в серії - 1:1.
Західний дивізіон
«Вегас Голден Найтс» - «Міннесота Уайлд» - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Рахунок в серії - 1:1.
Фото: nhl.com.