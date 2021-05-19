НБА: «Вашингтон» Леня програв «Бостону» в першому матчі плей-ін турніру

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися поєдинки турніру плей-ін Східної конференції.

«Бостон Селтікс» здобули впевнену перемогу над «Вашингтон Візардс» - 118:100 (27:21, 25:33, 38:26, 28:20) і вийшли у плей-офф з сьомого посіву на Сході НБА, передає Укрінформ.

Український центровий «Вашингтона» Олексій Лень вийшов у старті і за 12 хвилин на паркеті набрав 5 очок, зробивши 4 підбирання.

В іншому матчі «Індіана Пейсерс» вибила з турніру «Шарлотт Хорнетс» - 144:117 (40:24, 29:21, 39:33, 36:39).

Таким чином, «Вашингтон» та «Індіана» розіграють останню путівку в плей-офф НБА від Східної конференції. Гра відбудеться в ніч на 21 травня.

Фото: Getty Images.