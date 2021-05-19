«Челсі» обіграв «Лестер» і піднявся на 3-є місце АПЛ

Команда Томаса Тухеля обходить «Лестер» у турнірній таблиці.

В матчі 37-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Челсі» переміг на своєму полі «Лестер» 2:1, передає Укрінформ.

На 47-й хвилині Рюдігер вивів господарів вперед. На 66-й хвилині Жоржиньйо реалізував пенальті і подвоїв перевагу «Челсі».

Нападник «Лестера» Іхеаначо один м’яч відіграв, але у підсумку лондонці втримали переможний рахунок. 2:1 – «Челсі» бере реванш у «Лестера» за нещодавню поразку у фіналі Кубка Англії.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 83 (37), 2.«МЮ» - 71 (37), 3.«Челсі» - 67 (37), 4.«Лестер» - 66 (37).

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