Юрій Гура – новий головний тренер «Олександрії»

До цього 44-річний фахівець тренував юнацьку команду клубу.

Новим головним тренером «Олександрії» призначено Юрія Гуру, повідомляє сайт клубу. Деталі контракту не розголошуються.

У структурі «Олександрії» Гура працює з 2014 року, а останнім часом тренував юнацьку команду клубу. Біля керма «Олександрії» Гура змінив Володимира Шарана, який сумарно тренував «жовто-чорних» практично 10 років.

У минулому сезоні УПЛ «Олександрія» фінішувала на 9-му місці. У Кубку України команда Володимира Шарана дійшла до півфіналу, де програла «Зорі» в серії пенальті.

Фото: сайт ФК "Олександрія"