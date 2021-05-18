Збірна України з хокею програла австрійцям на міжнародному турнірі в Словенії

У словенській Любляні проходить міжнародний товариський турнір з хокею з шайбою.

Національна збірна України після стартових поразок від команд Польщі (3:4 - в овертаймі) та Румунії (2:3), програла хокеїстам Австрії - 3:9 (0:1, 1:5, 2:3), передає Укрінформ. У складі «синьо-жовтих» шайби закинули Сергій Бабинець (29-та хвилина), Ігор Мережко (51) та Андрій Денискін (59). Наступний матч українці проведуть 20 травня проти французів. Читайте також: Суд заборонив ФХУ приймати заявки клубів для участі в чемпіонаті Міжнародний турнір у Словенії завершиться 21 травня. Фото: Facebook.