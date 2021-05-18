Фани «Челсі» вибрали свого найкращого футболіста сезону

Фани «Челсі» вибрали свого найкращого футболіста сезону

Укрінформ
Уболівальники лондонського футбольного клубу «Челсі» вибрали найкращого гравця команди минулого сезону англійської Прем'єр-ліги.

Ним став 22-річний півзахисник Мейсон Маунт, повідомляє в Facebook пресслужба «Челсі». 

Гравця обрали уболівальники за підсумками голосування, яке проводилося протягом дев'яти місяців.

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Маунт провів у сезоні 34 матчі в АПЛ, забив шість м'ячів і зробив п'ять гольових передач.

Додамо, що минулого року перемогу здобув хорватський півзахисник Матео Ковачич.

Фото: facebook.com/ChelseaFC.

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