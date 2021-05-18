Фани «Челсі» вибрали свого найкращого футболіста сезону
Укрінформ
Уболівальники лондонського футбольного клубу «Челсі» вибрали найкращого гравця команди минулого сезону англійської Прем'єр-ліги.
Ним став 22-річний півзахисник Мейсон Маунт, повідомляє в Facebook пресслужба «Челсі».
Гравця обрали уболівальники за підсумками голосування, яке проводилося протягом дев'яти місяців.
Маунт провів у сезоні 34 матчі в АПЛ, забив шість м'ячів і зробив п'ять гольових передач.
Додамо, що минулого року перемогу здобув хорватський півзахисник Матео Ковачич.
Фото: facebook.com/ChelseaFC.