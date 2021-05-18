Українець Романчук вийшов у фінал чемпіонату Європи з плавання на 1500-метрівці

На чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина) триває турнір з плавання.

За підсумками попередніх запливів чоловіків на 1500 метрів вільним стилем у фінал змагань вийшов призер чемпіонатів світу, рекордсмен України Михайло Романчук, передає Укрінформ.

У своєму запливі Романчук став першим, показавши загальний перший час (14 хвилин 52,07 секунди) серед 24-х учасників.

Сергій Фролов фінішував з дев'ятим результатом (15.10,41), зупинившись за крок від фіналу.

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Фінал у цій дисципліні відбудеться 19 травня.

Фото: fina.org.