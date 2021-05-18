Хавбек Макаренко: Конкуренція у збірній почалася з першого тренування

Третій день збору національної збірної України з футболу у Харкові ознаменувався розподілом на два етапи. Спочатку команда займалася на полі «Сонячного», а потім - у тренажерному залі.

Під час підготовки враженнями поділився півзахисник Євген Макаренко, який відзначив високий рівень конкуренції, повідомляє пресслужба УАФ.

«Звичайно, перші дні збору важкуваті. Проводяться тести, щоб побачити, в яких кондиціях перебувають хлопці, аби підкоригувати програми. Можливо, для когось індивідуально. Одним гравцям треба попрацювати над одними якостями, іншим - над іншими. Загалом усе добре, триває робота, проводимо по два тренування на день, у робочому процесі. Усі по-доброму, з посмішкою до всього ставляться. Звичайно, бігова робота завжди йде трішки «крізь зуби»… Конкуренція? Вона розпочалася з першого дня, з першого тренування. Усі хлопці хочуть разом із командою потрапити на Євро-2020, бути готовими на всі 200 відсотків і показати тренерському штабу, що вони можуть допомогти», - розповів Макаренко.

Як повідомляв Укрінформ, готуючись до чемпіонату Європи-2020, збірна України проведе товариські матчі з Бахрейном, Північною Ірландією і Кіпром.

На груповій стадії чемпіонату Європи команда Андрія Шевченка зіграє з Австрією, Північної Македонією та Нідерландами.

Фото: uaf.ua.