Український плавець Шевцов вийшов до півфіналу чемпіонату Європи на 100 м вільним стилем
Укрінформ
На чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина) триває турнір з плавання.
За підсумками попередніх запливів чоловіків на 100 метрів вільним стилем до півфіналу змагань вийшов українець Сергій Шевцов, передає Укрінформ.
У своєму запливі Шевцов фінішував шостим, показавши загальний 21-й час (49,02 секунди). Кращий результат у росіянина Климента Колесникова (47,53).
Півфінали в цій дисципліні відбудуться в сьогоднішній вечірній програмі, фінал пройде 19 травня.
Фото: euromeet.lu.