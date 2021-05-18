Український плавець Шевцов вийшов до півфіналу чемпіонату Європи на 100 м вільним стилем

На чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина) триває турнір з плавання.

За підсумками попередніх запливів чоловіків на 100 метрів вільним стилем до півфіналу змагань вийшов українець Сергій Шевцов, передає Укрінформ. У своєму запливі Шевцов фінішував шостим, показавши загальний 21-й час (49,02 секунди). Кращий результат у росіянина Климента Колесникова (47,53). Читайте також: Україна показала свій найкращий результат на ЧЄ у синхронному плаванні Півфінали в цій дисципліні відбудуться в сьогоднішній вечірній програмі, фінал пройде 19 травня. Фото: euromeet.lu.