Екстренер Володимира Кличка заявив, що боксер повернеться на ринг

Колишній тренер ексчемпіона світу з боксу українця Володимира Кличка американець Джеймс Алі Башир упевнений, що його експідопічний збирається відновити кар'єру і побити рекорд легендарного Джорджа Формана.

Про це Башир розповів «Чемпіонату», передає Укрінформ.

«Протягом останніх років я постійно приїжджаю в Україну, навіть після того, як Володимир нібито пішов зі спорту. Я бачив, як він тренується. Я запитував себе, якщо він не збирається виступати, навіщо він так тренується? Але він тренується, тренується і тренується. І я сказав собі, цей хлопець буде знову боксувати. Думаю, Володимир поб'є рекорд Джорджа Формана і стане найстаршим чемпіоном суперважкої ваги в історії. Упевнений, що він повернеться», - підкреслив Башир.

Нагадаємо, Кличко-молодший оголосив про завершення кар'єри в серпні 2017 роки чотири місяці після поразки британцеві Ентоні Джошуа. Всього на професійному рингу Володимир провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (54 - нокаутом), зазнавши 5 поразок.

Фото: Getty Images.