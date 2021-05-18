«Бостон» обіграв «Вашингтон» і зрівняв рахунок в серії плей-офф НХЛ

«Бостон» обіграв «Вашингтон» і зрівняв рахунок в серії плей-офф НХЛ

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Укрінформ
У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові матчі першого раунду Кубка Стенлі.

Другий матч в серії плей-офф представників Східного дивізіону «Вашингтона» і «Бостона» завершився в овертаймі перемогою гостей 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0), «Бостон» зрівняв рахунок у серії - 1:1, передає Укрінформ.

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Результати інших поєдинків ігрового дня:

центральний дивізіон

«Кароліна» - «Нешвілл» - 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Рахунок в серії - 1:0.

західний дивізіон

«Колорадо» - «Сент-Луїс» - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Рахунок в серії - 1:0.

Фото: ХК «Вашингтон».

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