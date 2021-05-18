«Бостон» обіграв «Вашингтон» і зрівняв рахунок в серії плей-офф НХЛ
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Укрінформ
У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові матчі першого раунду Кубка Стенлі.
Другий матч в серії плей-офф представників Східного дивізіону «Вашингтона» і «Бостона» завершився в овертаймі перемогою гостей 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0), «Бостон» зрівняв рахунок у серії - 1:1, передає Укрінформ.
Результати інших поєдинків ігрового дня:
центральний дивізіон
«Кароліна» - «Нешвілл» - 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Рахунок в серії - 1:0.
західний дивізіон
«Колорадо» - «Сент-Луїс» - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Рахунок в серії - 1:0.
Фото: ХК «Вашингтон».