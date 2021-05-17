Матч Україна – Північна Ірландія зіграють в Дніпрі – ЗМІ

Спаринги проти Бахрейну і Кіпру наша збірна зіграє в Харкові.

Контрольний матч між збірними України та Північної Ірландії зіграють на «Дніпро-Арені» в Дніпрі, повідомляє meta-ratings.com.ua.

Для команди Андрія Шевченка цей контрольний матч стане другим в рамках підготовки до чемпіонату Європи. Відбудеться він 3 червня. Раніше була інформація, що на прохання Шевченка збірна зіграє усі спаринги перед Євро-2020 в Харкові.

У неділю, 23 травня, Україна проведе перший товариський матч проти Бахрейну. Відбудеться гра на стадіоні ОСК «Металіст» у Харкові. Заключний спаринг перед Євро-2020 «синьо-жовті» проведуть 7 червня у Харкові проти Кіпру.

На чемпіонаті Європи Україна зіграє в групі C разом з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією.