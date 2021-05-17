Захисник «Вулвергемптона» Кілмен отримав український паспорт

Невдовзі він може отримати запрошення в збірну України.

Захисник клубу АПЛ «Вулвергемптон» Макс Кілмен повідомив YouTube-каналу Влади Седан, що вже отримав український паспорт, передає Укрінформ.

У березні головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявляв, що розглядає варіант із запрошенням Кілмена в національну команду. Але спочатку британець має отримати український паспорт.

«Я щасливий отримати український паспорт. Пам'ятаю, коли я отримав його, моя мама була дуже рада. Вона хотіла зробити фотографію зі мною, що я тримаю паспорт. Вона всім сказала, і вся сім'я була дуже рада, що у мене є український паспорт.

Моя мама завжди чекала, що я буду грати за Україну. Навіть коли я був маленький. Зараз я про це не думаю, тому що не знаю, що відбувається. Подивимося», - розповів Кілмен.

Раніше журналіст Ігор Циганик розповів, що ФІФА не дозволила Кілмену грати за збірну України, оскільки він провів кілька матчів за збірну Англії з футзалу.

У нинішньому сезоні 23-річний Кілмен зіграв в 19 матчах «Вулвергемптона» і віддав дві результативні передачі.

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