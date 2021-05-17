Мірча Луческу – амбасадор збірної України на Євро-2020

Його задача – отримати максимальну підтримку для нашої збірної під час матчів Євро-2020 в Бухаресті.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу погодився бути амбасадором збірної України на Євро-2020, повідомив український журналіст Ігор Циганик.

16 травня Луческу поїхав до Бухареста, де працюватиме над тим, щоб Україна отримала максимальну підтримку на тих матчах, які гратимуть в столиці Румунії.

У Бухаресті збірна України зіграє проти Австрії і Північної Македонії. У Румунії команда Андрія Шевченка базуватиметься на стадіоні клубу «Волунтарі».

На чемпіонаті Європи Україна зіграє в групі C. Крім Австрії і Північної Македонії, суперником «синьо-жовтих» будуть Нідерланди.

У неділю, 23 травня, команда Андрія Шевченка зіграє у Харкові контрольний матч проти Бахрейну.