Мірча Луческу – амбасадор збірної України на Євро-2020
Укрінформ
Його задача – отримати максимальну підтримку для нашої збірної під час матчів Євро-2020 в Бухаресті.
Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу погодився бути амбасадором збірної України на Євро-2020, повідомив український журналіст Ігор Циганик.
16 травня Луческу поїхав до Бухареста, де працюватиме над тим, щоб Україна отримала максимальну підтримку на тих матчах, які гратимуть в столиці Румунії.
У Бухаресті збірна України зіграє проти Австрії і Північної Македонії. У Румунії команда Андрія Шевченка базуватиметься на стадіоні клубу «Волунтарі».
На чемпіонаті Європи Україна зіграє в групі C. Крім Австрії і Північної Македонії, суперником «синьо-жовтих» будуть Нідерланди.
У неділю, 23 травня, команда Андрія Шевченка зіграє у Харкові контрольний матч проти Бахрейну.