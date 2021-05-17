Суд заборонив ФХУ приймати заявки клубів для участі в чемпіонаті
Суд заборонив Федерації хокею України приймати заявки клубів для участі в сезоні-2021/22 без участі Української хокейної ліги, повідомляє сайт УХЛ.
У квітні ФХУ в односторонньому порядку розірвала контракт з УХЛ на проведення чемпіонату України. Ліга звернулася до суду, щоб домогтися визнання розірвання договору неправомірним і визнання контракту недійсним.
Перше судове засідання за позовом УХЛ проти ФХУ відбудеться наступного вівторка, 25 травня.
Минулого тижня Федерація хокею України почала приймати заявки на участь в наступному розіграші чемпіонату. Першим клубом, який подав заявку в ФХУ, став «Кременчук».
У свою чергу, заявки на участь в чемпіонаті під егідою УХЛ подали сім клубів: «Донбас», «Білий Барс», «Дніпро», «Краматорськ», «Крижані Вовки», «Маріуполь» і МХК «Динамо».
Фото: сайт УХЛ