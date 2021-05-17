«Так, я можу»: у Черкасах провели інклюзивне тренування для дітей

Міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation провів у Черкасах інклюзивні тренування з футболу для дітей в рамках Всеукраїнської комплексної програми “Так, я можу!”

Про це повідомляє пресслужба фонду, передає Укрінформ.

Як зазначається у повідомленні, до заходу долучилися десятки дітей, які вже понад чотирьох місяців тренуються у Черкасах. Для хлопчиків та дівчаток це був перший досвід гри на футбольній арені, вони вийшли на поле, щоб зіграти з професійними гравцями ФК “Черкаський Дніпро”. Завдяки цьому діти відчули не тільки атмосферу великої гри, вони спробували себе у ролі справжніх футболістів.

Зайняття провів відомий гравець, воротар Національної паралімпійської збірної команди України Богдан Кулинич. Регіональними партнерами проєкту виступив благодійний фонд “Чемпіони по життю”, за підтримки регіональної громади та активних громадян.

“Програма фонду "Так, я можу!" продовжує розширювати свою географію. Дуже рада, що ми відкрили Черкаси, нове для на місто. Приємно, що тут теж є небайдужі люди і всі необхідні умови для організації дитячих тренувань…Для дитини з інвалідністю це отримання нових вражень, задоволення від спільної гри, друзів і посмішки. Для батьків це також важливо — вони радіють можливості урізноманітнити життя своєї дитини і побачити, як їх дітки радіють”, - зазначила президентка міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

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Програма “Так, я можу!” спрямована на те, щоб заохочувати дітей займатися спортом та створювати для цього необхідні умови, щоб спорт був однаково доступним для всіх. Проєкт добре зарекомендував себе торік і у 2021-му міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation запланував відкрити інклюзивні спортивні групи ще в 10 регіонах України й залучити до занять щонайменше 300 дітей з інвалідністю.

“Програма ”Так, я можу!” – важлива ініціатива для соціалізації і занять спортом дітей з особливими потребами. Ми завжди раді долучатися та підтримувати всі подібні ініціативи. Адже інклюзія має впроваджуватися в різні сфери життя з самого дитинства. Будемо робити все, щоб такі проєкти реалізовувалися не тільки в Черкасах, а масштабувалися на всю область", — сказав голова Черкаської ОДА Олександр Скічко. Інклюзивні спортивні групи вже працюють у Києві, Харкові та Львові. Цього року приєднались Черкаси, Рівне та Луцьк, Запоріжжя, Київ, Маріуполь, Львів. У перспективі мета проєкту “Так, я можу!” - створення гідного спортивного середовища для дітей з інвалідністю по всій Україні.

Фото: Parimatch Foundation