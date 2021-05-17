В НБА завершився регулярний чемпіонат

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися заключні поєдинки регулярного чемпіонату, за підсумками якого стали відомі 4 з 8 пар першого раунду плей-офф.

На Сході «Мілуокі» за путівку до півфіналу конференції посперечається з торішнім фіналістом плей-офф «Маямі», а «Нью-Йорк» зіграє з «Атлантою»; в Західній конференції «Кліпперс» другий рік поспіль в першому раунді зустрінуться з «Далласом», а «Денвер» в серії до чотирьох перемог поміряється силами з «Портлендом», передає Укрінформ.

«Філадельфія», «Бруклін», «Юта» і «Фінікс» в статусі топ-2 команд конференцій своїх перших опонентів у плей-офф дізнаються після завершення турніру плей-ін.

Перший раунд плей-офф в НБА стартує 22 травня.

В останньому турі регулярного чемпіонату «Вашингтон» українського центрового Олексія Леня здобув перемогу над «Шарлотт» (115:110), а «Оклахома», за яку виступає український захисник Святослав Михайлюк, перервала серію поразок з 9-ти матчів, обігравши вдома «Кліпперс» (117:112).

Результати поєдинків ігрового дня:

«Вашингтон Візардс» - «Шарлотт Хорнетс» - 115:110 (22:36 30:20, 27:34, 36:20)

«Нью-Йорк Нікс» - «Бостон Селтікс» - 96:92 (23:24 31:15, 23:26, 19:27)

«Торонто Репторс» - «Індіана Пейсерс» - 113:125 (30:31, 25:37, 28:26, 30:31)

«Сан-Антоніо Сперс» - «Фінікс Санс» - 121:123 (23:27 38:25, 24:37, 36:34)

«Голден Стейт Ворріорс» - «Мемфіс Гріззліс» - 113:101 (30:29, 25:20, 31:20, 27:32)

«Атланта Хокс» - «Х'юстон Рокетс» - 124:95 (36:33, 36:21, 27:18, 25:23)

«Бруклін Нетс» - «Клівленд Кавальєрс» - 123:109 (34:24, 33:32, 32:20, 24:33)

«Філадельфія Сіксерс» - «Орландо Меджік» - 128:117 (32:26, ​​28:39, 39:25, 29:27)

«Детройт Пістонс» - «Маямі Хіт» - 107:120 (13:32, 34:37, 24:26, 36:25)

«Міннесота Тімбервулвз» - «Даллас Маверікс» - 136:121 (38:22, 38:38, 37:35, 23:26)

«Нью-Орлеан Пеліканс» - «Лос-Анджелес Лейкерс» - 98:110 (28:36, 31:27, 17:28, 22:19)

«Оклахома-Сіті Тандер» - «Лос-Анджелес Кліпперс» - 117:112 (35:26, 27:34, 24:28, 31:24)

«Портленд Трейл Блейзерс» - «Денвер Наггетс» - 132:116 (43:22, 29:33, 35:29, 25:32)

«Сакраменто Кінгз» - «Юта Джаз» - 99:121 (25:28, 24:36, 24:33, 26:24)

«Чикаго Буллз» - «Мілуокі Бакс» - 118:112 (33:23, 22:31 36:31, 27:27).