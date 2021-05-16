«Металіст-1925» розгромив «Верес» і повернувся до першої трійки Першої ліги

У чемпіонаті України з футболу серед команд Першої ліги відбулися поєдинки 26-го туру.

Центральний матч ігрового дня між харківським «Металістом-1925» та лідером першості рівненським «Вересом» завершився упевненою перемогою команди з Харкова - 4:1, передає Укрінформ.

«Металіст-1925» обійшов «Агробіснес» і посідає 3-тє місце за 4 тури до завершення чемпіонату у Першій лізі.

Результати інших поєдинків неділі:

«Кристал» (Херсон) - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) - 0:1

«Волинь» (Луцьк) - «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) - 2:0

«Альянс» (Липова Долина) - «Оболонь» (Киів) - 1:0

«ВПК-Агро» (Шевченковка) - «Нива» (Тернопіль) - 1:2

«Полісся» (Житомир) - «Авангард» (Краматорськ) - 1:2.

Турнірне становище лідерів: «Верес» - 58 очок (після 25-ти ігор), «Чорноморець» - 52 (26), «Металіст-1925» - 50 (26), «Агробізнес» - 48 (26).

Фото: ФК «Металіст-1925».