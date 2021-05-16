«Металіст-1925» розгромив «Верес» і повернувся до першої трійки Першої ліги
Центральний матч ігрового дня між харківським «Металістом-1925» та лідером першості рівненським «Вересом» завершився упевненою перемогою команди з Харкова - 4:1, передає Укрінформ.
«Металіст-1925» обійшов «Агробіснес» і посідає 3-тє місце за 4 тури до завершення чемпіонату у Першій лізі.
Результати інших поєдинків неділі:
«Кристал» (Херсон) - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) - 0:1
«Волинь» (Луцьк) - «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) - 2:0
«Альянс» (Липова Долина) - «Оболонь» (Киів) - 1:0
«ВПК-Агро» (Шевченковка) - «Нива» (Тернопіль) - 1:2
«Полісся» (Житомир) - «Авангард» (Краматорськ) - 1:2.
Турнірне становище лідерів: «Верес» - 58 очок (після 25-ти ігор), «Чорноморець» - 52 (26), «Металіст-1925» - 50 (26), «Агробізнес» - 48 (26).
Фото: ФК «Металіст-1925».