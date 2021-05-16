Сьогодні визначиться переможець жіночої Ліги чемпіонів УЄФА

У Гетеборзі (Швеція) в неділю, 16 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок.

На арені «Гамла Уллеві» трофей розіграють футболістки англійського «Челсі» та іспанської «Барселони», передає Укрінформ.

Поєдинок, який розпочнеться о 22.00 за київським часом, обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з 40-річною Риємою Хуссейн з Німеччини.

«Челсі» зіграє у фіналі вперше. «Барселона» добиралася до вирішального матчу два роки тому, коли в столиці Угорщини Будапешті з рахунком 1:4 поступилася французькому «Ліону», який виграв останні п'ять турнірів.

Нагадаємо, чемпіон України харківський «Жилбуд-2» в 1/16 фіналу розіграшу поступився за правилом виїзного голу казахстанському «БІІК-Казигурт» з Шимкента (2:1, 0:1).

Фото: uefa.com.