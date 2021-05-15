Український п'ятиборець Тимощенко посів 9-е місце у фіналі Кубка світу в Угорщині
Укрінформ
У Будапешті (Угорщина) завершився чоловічий фінал Кубка світу із сучасного п'ятиборства.
Перемогу здобув француз Валентин Прадес, який випередив британця Томаса Туліса і китайця Шуая Луо, передає Укрінформ.
Єдиний український учасник ексчемпіон світу, срібний призер Олімпійських ігор-2016 Павло Тимощенко посів 9-е місце серед 36-ти фіналістів.
Сучасне п'ятиборство. Кубок світу. Фінал. Будапешт (Угорщина), 15 травня.
Чоловіки. 1. Валентин Прадес (Франція) - 1479 очок. 2. Томас Туліс (Велика Британія) - 1475. 3. Шуай Луо (Китай) - 1471... 9. Павло Тимощенко (Україна) - 1462.
Фото: Getty Images.