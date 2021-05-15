Харківський «Метал» переміг «Балкани» в матчі Другої ліги

«Метал» оновив рекорд відвідуваності футбольного сезону-2020/21 – більше 12 тисяч глядачів.

В матчі футбольної Другої ліги (група В) харківський «Метал» обіграв «Балкани» (Одеська обл.) 3:1, передає Укрінформ.

Це 18-а перемога «Металу» в сезоні. У складі харківської команди відзначились: Фомін, Мізюк, Балулі (з пенальті).

Турнірне становище лідерів Другої ліги. Група А: 1.«Ужгород» - 47 (20), 2.«Поділля» - 44 (19). Група В: 1.«Метал» - 56 (20), 2.«Кривбас» - 44 (19). Харківський клуб вже забезпечив собі вихід у Першу лігу.