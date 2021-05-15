«Лестер» - володар Кубку Англії 2020/21

У фіналі «лиси» обіграли «Челсі».

«Лестер» мінімально переміг «Челсі» 1:0 на «Вемблі» у фіналі Кубка Англії, повідомляє Укрінформ.

Єдиний гол у матчі забив півзахисник «Лестера» Тілеманс на 63-й хвилині. В кінці зустрічі захисник «Челсі» забив гол, але його відмінили після перегляду VAR.

Фінал кубку відбувався з обмеженою кількістю вболівальників.

Нагадуємо, 29-го травня «Челсі» зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти «Манчестер Сіті».

Фото: theguardian.com