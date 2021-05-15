Завацька на тай-брейках здолала італійку у відборі турніру WTA в Пармі

Українська тенісистка Катаріна Завацька вийшла в суботу у фінал кваліфікації турніру WTA250 Emilia-Romagna Open у Пармі (Італія) із призовим фондом 235 тис 238 дол.

21-річна уродженка Луцька (№130 WTA), яка посіяна під сьомим номером, у півфіналі відбору на двох тай-брейках з однаковим рахунком перемогла представницю Італії Нурію Бранкаччо (№589 WTA) - 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), передає Укрінформ. Тенісистки провели на корті 2 години 10 хвилин. Читайте також: Світоліна програла Швентек на турнірі WTA 1000 в Римі У фіналі відбору Emilia-Romagna Open зустрінеться з переможницею поєдинку Кеті Макнеллі (США, 109) - Джессіка П'єрі (Італія, 263). Фото: tennis.com.au.